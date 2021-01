Giallo su Mariarosaria Rossi. Su Mediaset cade l'audio proprio quando Briatore sta per infilzarla...

21 gennaio 2021 a

Si parla di Mariarosaria Rossi ma cade l'audio. E dopo la pubblicità si volta curiosamente pagina. Piccolo giallo a Dritto e Rovescio, approfondimento di Rete4 condotto da Paolo Del Debbio. Ospite un Flavio Briatore disgustato per i transfughi che in Senato hanno tenuto in vita il governo di Giuseppe Conte, come Lello Ciampolillo. Dopo un servizio sulle "imprese" della vita parlamentare dell'ex grillino costellata da assurdità scientifiche e cure più che "alternative" per ogni malattia l'imprenditore sbotta: "È uno scemo", anzi "un doppio scemo. Pensa tu che gente abbiamo in Senato. Questo bisognerebbe ricoverarlo e prenderlo a calci nel sedere da mattino a sera...”.

Poi spunta Mariarosaria Rossi, l'ex fedelissima di Silvio Berlusconi passata da Forza Italia al sostegno del governo rossogiallo. "Quando ho sentito che Rossi aveva votato la fiducia al governo ho pensato che non potesse essere lei, la conosco...." ma poi c'è un curioso abbassamento del sonoro e la frase sull'ex azzurra Briatore non riesce a finirla, proprio mentre stava per tirare una stoccata delle sue. Del Debbio allora lancia un servizio e per qualche minuto si vede la gente di Volturara Appula, il paese natale di Giuseppe Conte, che loda il concittadino che dà lustro al paesino pugliese. Cosa è successo in quei minuti in cui andava in onda il servizio? Impossibile dirlo. Fatto sta che, quando è ripreso il dibattito, della Rossi non si è parlato più. Gatta ci cova?

