Mariarosaria Rossi fondò la Premier service srl. Era una vocazione stare al servizio di un premier

Quando il destino è proprio in un nome. E' il caso di Mariarosaria Rossi, senatrice azzurra che ha tradito Silvio Berlusconi dando il suo voto a Giuseppe Conte nel giorno della fiducia. Un gesto sorprendente, perché la Rossi è stata anche alla massima carica in Forza Italia ed era così vicina al Cavaliere da essere soprannominata la "badante di Silvio", perché gli faceva da filtro umano non consentendo a nessuno di avvicinarlo senza il suo permesso. Ha condiviso con Berlusconi in quegli anni la buona e la cattiva sorte, essendo lei presenza fissa alle "cene eleganti" di Arcore, cosa che è l'è costata più di una imputazione nei vari processi Ruby. Comprensibile lo choc nel vederla "badante di Giuseppi", che è andata subito a trovare a palazzo Chigi dopo il suo voto favorevole. Ma per chi la seguiva come imprenditrice tutto ciò non è una sorpresa. Bastava vedere la sua dichiarazione patrimoniale 2018 al Senato: possedeva una società da lei fondata che si chiamava "Premier service", una srl. Nomen-omen, come si dice in questi casi: la sua vocazione era proprio quella di mettersi al servizio del premier. E infatti chiusa la società liquidandola con zero riparto (non era un grande affare), ne ha onorato il nome mettendosi subito a servizio di Conte...

