In Italia 12.415 nuovi casi. Calano i ricoveri in terapia intensiva

17 gennaio 2021 a

a

a

Nel bollettino di oggi sono 12.415 i nuovi contagi riscontrati in Italia dopo aver effettuato 211.078 tamponi. Nelle ultime 24 ore registrati altri 377 morti che portano il totale delle vittime a 82.177 da inizio emergenza. Il tasso di positività è oltre il 5,8% e nel calcolo sono compresi anche i test rapidi antigenici.

In terapia intensiva sono ricoverati in 2.503 (-17 da ieri), i guariti sono in totale 1.745.726 (+16.510), gli attualmente positivi 553.374 (-4.343). Questi i dati elaborati e forniti dal ministero della Salute, consultabili anche sul sito della Protezione civile.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.