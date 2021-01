La Berlinguer mi vuole di nuovo a Cartabianca. La verità di Mauro Corona

17 gennaio 2021 a

"A Bianca Berlinguer ho chiesto scusa la sera stessa, poi ho ribadito in due occasioni le scuse pubbliche, ma non per tornare in Rai, ma perché mi sono sentito un cafone e avevo un sincero pentimento». Lo ha detto Mauro Corona a «Non è L’arena», su La7, tornando sulla sua esclusione dalla Rai per aver dato della «gallina» a Bianca Berlinguer durante Cartabianca, trasmissione della quale era ospite fisso. «Non erano preparati questi scontri, erano cose naturali, che uscivano di colpo, e forse anche per questo la gente ci guardava. Dopo tutto il perbenismo la gente aveva trovato in me un uomo vero, naturale. Non era nulla di preparato», ha aggiunto Corona.

Sull'argomento prende la parola la stessa Berlinguer: «Il mio auspicio è di rivedere Mauro Corona in trasmissione. Il mio rammarico è che pensavo di potere risolvere io la questione, mi è molto dispiaciuto non potere essere io a gestire questa situazione. Spero di rivederlo presto in studio da me, ma non mi faccio molte illusioni». Lo ha detto Bianca Berlinguer, ai microfoni di «Non è l’arena», su La7, in merito alla vicenda di Mauro Corona, l’ospite fisso della sua trasmissione allontanato dalla Rai dopo averla offesa in diretta.

