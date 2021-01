Governo e sinistra si sgretolano, il Centrodestra si compatta

16 gennaio 2021 a

"Il centrodestra è unito e compatto in tutte le sue componenti. Mentre l’ex maggioranza mette in scena uno spettacolo offensivo per migliaia di italiani che soffrono per le conseguenze sanitarie ed economiche della pandemia, il centrodestra lavora concretamente ai contenuti, a costruire una alternativa alla sinistra forte e capace di affrontare le difficili sfide che l’Italia si trova davanti". È quanto si legge in una nota diramata al termine dell’incontro tra i i leader del centrodestra.

Erano presenti Matteo Salvini, Antonio Tajani, Giovanni Toti, Maurizio Lupi. Hanno partecipato in collegamento Zoom, Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e Lorenzo Cesa.

«Vorrei occuparmi di vita vera, ei problemi di 60 milioni di italiani, non di senatori in partenza. Noi non stiamo cercando nessuno ma c’è disagio all’interno del M5S e del Pd. Ci sono persone in imbarazzo a cambiare idea davanti a una telefonata di Mastella. Mettetevi nei panni degli elettori del M5S che vede il proprio governo dipendere da Mastella, Tabacci e dalla vecchia politica». Lo ha dichiarato Matteo Salvini, leader della Lega al termine del vertice di centrodestra.

«Sono disgustato e inc... - ha aggiunto - Sessanta milioni di italiani hanno problemi economici e noi siamo incagliati da 10 giorni su Mastella, Conte e Renzi. O si va alle elezioni o governo serio di centrodestra, ci lascino l’onore e l’onere di governare. Inaccettabile tirare a campare. La via maestra quando cade l’ennesimo Governo sono le elezioni. Il centrodestra è pronto: ha le persone e le idee per il rilancio».

