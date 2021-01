La Meloni cala il sipario sul governo con un tweet di Crosetto

16 gennaio 2021 a

Giorgia Meloni, basta la parola. La leader di Fratelli d'Italia accompagna con un semplice "sipario" le manovre attorno al governo Conte. E in effetti più eloquente di un tweet di Guido Crosetto per il commento con "sipario" non ci può essere.

Scrive il cofondatore di Fratelli d'Italia: "Tutto sto casino dei “vaffa” per aprire la scatoletta di tonno, per poi farci un tramezzino e spartirlo con Clemente". Chapeau a monsieur Crosetto che in un solo colpo ha distrutto grillini e Mastella. Insieme, appassionatamente.

