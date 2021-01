Berlusconi segue il vertice in videoconferenza: "Centrodestra unito e compatto"

16 gennaio 2021 a

«Ho partecipato in videoconferenza al vertice del centrodestra. La nostra coalizione è unita e compatta mentre la sinistra mette in scena uno spettacolo deludente per migliaia di italiani che soffrono per le conseguenze sanitarie ed economiche della pandemia». Lo scrive su Instagram Silvio Berlusconi.

Come ha trovato Silvio Berlusconi? «Bene, era collegato da remoto come Giorgia Meloni e Lorenzo Cesa. Ha partecipato e contribuito come tutti gli altri. Mi sembrava assolutamente tonico e in forma nonostante il pareggio del Monza». Così il leader della Lega, Matteo Salvini, al termine del vertice del centrodestra a Milano. Il leader di Forza Italia è stato dimesso ieri dall’ospedale del Principato di Monaco dopo dei controlli al cuore.

