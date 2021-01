Conte-ter, ecco come finirà. Bomba di Paragone: la trattativa di cui nessuno parla

04 gennaio 2021 a

Una trattativa sottotraccia, che apre a nuovi scenari di governo. Il retroscena sul futuro dell'esecutivo e di Giuseppe Conte arriva da Gianluigi Paragone che sul suo sito ilparagone.it rivela la "trattativa vibrante tra gli esponenti giallorossi, con Matteo Renzi nel doppio ruolo di attore protagonista e mina vagante pronta a esplodere". La bomba è pronta a deflagare, Italia Viva ha dato l'ultimatum al premier: "entro il 7 gennaio può arrivare l’ok a un eventuale Conte-ter se Palazzo Chigi prenderà un’iniziativa, altrimenti i ministri legati al Rottamatore presenteranno le proprie dimissioni aprendo così una crisi dal finale tutto da scrivere. E così, nell’ombra, sono iniziati i confronti per scongiurare il peggio, costi quel che costi".

Per Paragone "Conte è pronto a tutto pur di scongiurare la consegna anticipata delle chiavi di Palazzo Chigi" e manda segnali concilianti a Renzi. Al quale, "in caso di Conte-ter, spetterebbe qualche poltrona importante. Si parla addirittura della possibilità che un esponente di Italia Viva finisca al Viminale o a gestire il capitolo delle grandi opere del Mit. Certo, restano tante incognite. Ma il premier sa di poter contare sulla voglia del Movimento Cinque Stelle di arrivare a fine mandato a tutti i costi: escludendo l’ala vicina a Di Battista, gli esponenti pentastellati guardano al ritorno anticipato al voto come a un suicidio, visto anche i sondaggi tutt’altro che confortanti in caso di elezioni".

L'ex esponente del Movimento 5 Stelle, ora alla guida del suo movimento Italexit, continua illustrando lo "schema finale" che "potrebbe vedere la conferma del presidente del Consiglio con al suo fianco, nel ruolo di vicepremier, Andrea Orlando e Luigi Di Maio. In caso, a sorpresa, dovesse arrivare addirittura un cambio al vertice, al posto di Conte potrebbe sedere il dem Dario Franceschini, caldeggiato dallo stesso Renzi. Scenario al quale, però, ufficialmente nessuno pensa ancora", scrive Paragone. La partita è appena cominciata.

