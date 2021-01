14 gennaio 2021 a

a

a

"Ho appena parlato con Mattarella. Gli ho chiesto, a nome non solo del centrodestra unito ma di 60 milioni di italiani che non stanno capendo cosa sta succedendo, di fare in fretta". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando davanti alle telecamere dopo la riunione del centrodestra.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.