Renzi a Cartabianca: “Nascerà il governo Conte-Mastella”

12 gennaio 2021 a

Manca il Mes. Matteo Renzi va a Cartabianca su RaiTre da Bianca Berlinguer e reclama che l’Italia punti su quei 36 miliardi per la sanità: “Se c’è l’emergenza i soldi del Mes vanno presi”.

Se il premier dice che non è disponibile ad intese con noi, il destino è segnato, dice in sostanza Renzi, che immagina che il premier abbia già trovato i numeri per sostituire “con Mastella” i parlamentari di Italia Viva. “Loro hanno già un accordo. Si passa al governo Conte-Mastella. Merita il nostro rispetto, ma non sono disponibile a questo governo che sperpera denaro pubblico”.

