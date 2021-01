Mentre Conte presiede il Cdm Renzi va ospite dalla Berlinguer

12 gennaio 2021 a

a

a

A Palazzo Chigi un Consiglio dei Ministri che fa da preludio alla caduta del governo. E mentre Conte alle 21.30 presiede la riunione dell'esecutivo sul Recovery plan, alle 22 - l'orario in cui scatta il coprifuoco in tutta Italia - Renzi se ne va in tv a parlare. Il leader di Italia viva, vicino all'obiettivo di far saltare il Conte bis, ha annunciato la sua ospitata a "Carta Bianca" di Bianca Berlinguer 22 su Rai 3.

"Vi aspetto alle 22 su Rai 3 dove sarò ospite a #Cartabianca" cinguetta Renzi, che cerca di sfruttare al massimo il momento mediatico. Intanto la crisi di governo deflagra in scaramucce e ripicche, con una rottura ormai inevitabilmente alle porte. Chiusa la trattativa, Conte è pronto a procedere con il sostegno di un’altra maggioranza, con favore quindi di una manciata di responsabili pronti a sostituire Italia viva.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.