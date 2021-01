"Conte al capolinea". La Bellanova dà il via, resa dei conti tra Renzi e il premier

08 gennaio 2021 a

Teresa Bellanova suona il de profundis al governo rossogiallo di Giuseppe Conte. La ministra renziana dell'Agricoltura rilancia sui social alcune sue dichiarazioni televisive che contribuiscono a rendere ancora più esplosiva la situazione nella maggioranza con Italia Viva che insiste con le sue richieste e il premier tentato dal fare la conta in Parlamento a caccia di "responsabili".

Conte "dovrebbe prendere atto che questa esperienza è al capolinea e se si è in grado, tutti quanti a partire da lui, di riscrivere un patto di governo", dice la Bellanova che spiega: "Se fai un consiglio dei ministri alle 21 e fino all'una di notte discuti solo se aprire la scuola il 7 o l'11 gennaio lo capiscono anche i bambini che l'esperienza è consunta".

Conte e Renzi alla sfida finale

Così a poche ore dal vertice di maggioranza a palazzo Chigi sul Recovery plan il futuro del governo Conte II sembra essere davvero appeso a un filo. Italia viva tiene il punto e rincara gli avvertimenti insistendo sul pretendere dal premier risposte concrete alle richieste renziane, compreso il ricorso al Mes, altrimenti la delegazione di Iv abbandonerà l’esecutivo. Una posizione che si scontra con il muro innalzato da Pd e M5s: per le due forze di maggioranza non esiste alternativa a Conte. E mentre si profila un redde rationem al prossimo Cdm, che potrebbe riunirsi domani (anche se la convocazione non è ancora ufficiale), i riflettori si spostano nuovamente in Parlamento, dove se la situazione interna al governo e alla maggioranza giallorossa dovesse precipitare nelle prossime ore, il premier potrebbe volersi presentare - come avvenne in occasione della crisi del governo gialloverde - per una ’conta' dagli esiti imprevedibili. Anche perché, il Pd ha messo ben in chiaro il suo ’niet’ a un governo che si dovesse reggere su maggioranze "fragili", ovvero sui voti di una pattuglia di responsabili, che pure al momento non sembra delinearsi, almeno stando alle smentite dei diretti interessati.

Conte prepara il regalo di compleanno a Renzi

