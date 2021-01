Conte prepara il regalo di compleanno a Renzi

Gianfranco Ferroni 08 gennaio 2021 a

Lunedì prossimo, 11 gennaio, sarà un grande giorno per Matteo Renzi: l’ex premier spegnerà 46 candeline sulla torta. Tra i fedelissimi del cosiddetto «giglio magico» qualcuno pensa di scrivere una letterina all’attuale presidente del consiglio: «Caro Conte, anzi "Giuseppi" come ti chiamava Donald Trump, per il compleanno di Matteo a quale regalo hai pensato?». Non si accettano scommesse, i grillini sono contro i giochi d’azzardo.



