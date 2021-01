Salvini, ho scritto a Conte il 10 dicembre. Mi ha detto: vedo l'agenda, e ti chiamo. Mai più sentito

07 gennaio 2021 a

A Diritto e rovescio il leader della Lega, Matteo Salvini, svela al conduttore Paolo Del Debbio di avere scritto il 10 dicembre scorso un messaggio whatsapp a Giuseppe Conte, chiedendogli un incontro per offrire alcune proposte al governo. Conte ha risposto: "scusa, in questi giorni ho da fare. Ma guardo bene l'agenda e poi ti comunico una data in cui vederci a palazzo Chigi". A quasi un mese da quel messaggio però nessuna risposta è poi arrivata. "Si vede", ha ironizzato Salvini, "che Conte ha un'agenda così fitta da non trovare nemmeno un minuto per quell'incontro"

