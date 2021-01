07 gennaio 2021 a

Roma, 7 gen. Adnkronos) - "Non do giudizi sulle persone, non è Giulio Gallera ad avere più o meno responsabilità. Ma sono contento perchè domani parte in Lombardia una giunta più forte. La squadra è chiusa". Lo dice Matteo Salvini a Dritto e Rovescio su Rete4.