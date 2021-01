Maria Elena Boschi scommette che non si andrà al voto. E spiega perché

02 gennaio 2021 a

a

a

No, non si andrà al voto afferma Maria Elena Boschi in un’intervista a Repubblica. Ed elenca i motivi. Il Pd non ne ha alcuna convenienza, secondo la capogruppo di Italia Viva alla Camera. “In uno schema in cui il Pd si schiaccia sui grillini a livello nazionale, magari appoggiando ginia Raggi a Roma e Fico a Napoli, noi avremmo uno spazio politico enorme”.

“Una eventuale lista Conte - aggiunge - toglie molto al Pd e ai 5s. Mentre se Conte guidasse il movimento di Grillo, perderebbe larga parte del suo appeal”.

Franceschini premier e lui al governo. Il piano di Renzi per far fuori Conte

Conclude la Boschi: “Come giustificherebbero il fatto di regalare a Salvini e Meloni i prossimi cinque anni, il Recovery Plan e il Quirinale?”.

