Nove italiani sui dieci non lo vogliono più. Sondaggio choc, addio a Conte

Non lo vuole più nessuno. Gli ultimi sondaggi suonano il de profundis di Giuseppe Conte, l'avvocato del popolo alla guida del governo a trazione Pd-M5s. L'ultimo sigillo arriva dalla rilevazione di AnalisiPolitica pubblicata oggi da Libero. La domanda clou del sondaggio della società di ricerca diretta da Arnaldo Ferrari Nasi è: "In questi giorni ci sono state forte tensioni nella maggioranza che sostiene il governo Conte. Se dovesse cadere l'esecutivo, tra queste possibilità, per l'Italia sarebbe meglio...". E via quattro ipotesi. Neanche a dirlo, il 32 per cento degli italiani chiede di sciogliere subito le Camere e indire al più presto nuove elezioni "per verificare la volontà dei cittadini".

Conte farà la fine di Prodi, la profezia di Renzi che rottama il governo

Un elettore su cinque (21%) vede bene un nuovo incarico a Giuseppe Conte ma, attenzione, solo per formare un governo ponte con tutti dentro che accompagni il paese alle elezioni. Opzione, spiega Ferrari Nasi, invisa ai simpatizzanti di centrodestra mentre spopola tra i grillini (50%) e convince uno su tre tra gli elettori di Pd e ItaliaViva. Insomma, pure la maggioranza ha mollato il premier e pure di "bimbi di Conte", in giro, non v'è quasi più traccia: solo il 13 per cento degli intervistati apre a un terzo governo dell'avvocato di Volturara Appula.

Sabino Cassese punta al Colle? Così mette in fila gli svarioni di Conte

"Sappiamo già che per 2 italiani su 3 il premier non sa governare e tra coloro che non hanno per nulla fiducia in lui ci sono anche elettori del Pd e dei Cinquestelle", spiega il sondaggista illustrando la quarta opzione, scelta dal 22 per cento dei mille intervistati. Ovvero quella di un governo guidato da una personalità riconosciuta non politica come Mario Draghi.

