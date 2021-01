Sabino Cassese punta al Colle? Così mette in fila gli svarioni di Conte

02 gennaio 2021 a

Anche oggi si fa sentire Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale e ministro con Ciampi. In una intervista al Giornale mette in fila gli svarioni del governo di Giuseppe Conte in spregio alla Costituzione, denuncia che solo il 3% degli atti contro la pandemia sono passati per il Parlamento: “Troppi rinvii e improvvisazione”. Ed apprezza il ruolo della presidente del Senato Elisabetta Casellati. I richiami, insistiti, alla Costituzione, fanno riflettere gli osservatori che lo vedono come uno dei candidabili al post Mattarella.

