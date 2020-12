Salvini: "Bloccate quei 50 milioni di maledette cartelle esattoriali"

31 dicembre 2020 a

"Ci lasciamo alle spalle un anno terribile. È un dovere di costruire il futuro. La politica spesso parla troppo e conclude poco, la Lega è qua per fare una proposta concreta per le famiglie". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i cronisti davanti alla sede dell'Agenzia delle Entrate di Roma. "Ci sono 50 milioni di cartelle esattoriali che da domani rischiano di arrivare a casa di milioni di famiglie italiane. Il modo peggiore per iniziare il 2021", ha proseguito. "Noi chiediamo per questi debiti saldo e stralcio e pace fiscale", ha sottolineato il leader leghista.



