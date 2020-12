Il Covid, i Dpcm e l'amara ironia del commerciante che chiude per lo Stato

21 dicembre 2020 a

Come ti riassumo un decreto. Il cartello nella fotografia sintetizza meglio di un editoriale, con ironia davvero amara, la situazione di bar, ristoranti, attività distrutte da Conte: “Chiuso per chiusura. Riaprirà all’apertura”.

Svanisce così il sogno di chi intraprendeva l’attività autonoma per non stare “sotto padrone”. Ma ora comanda lo Stato con i Dpcm del presidente del Consiglio che stabilisce se puoi lavorare o meno. La fotografia sta sui social. E ne è degno commento quest’altra frase: “Ma certo che ci rappresenta senza rappresentanti impegnati a farsi rappresentare da chi non è rappresentato”. Totò avrebbe pronunciato il sempreverde “Ho detto tutto”…

