Renzi ha ancora il mal di pancia: lo scontro sul Recovery plan è infuocato

30 dicembre 2020 a

a

a

Un nuovo stop sul Recovery plan, lo scontro tra Italia Viva e gli altri alleati del governo Conte continua serrato. La manovra è passata, i mal di pancia di Renzi assoltuamente no.

Oggi è spuntato un nuovo documento della bozza di Recovery plan, 153 pagine nelle quali per la prima volta compare il cronoprogramma dei 52 progetti che il governo aveva consegnato alla maggioranza. Ma Italia viva, che ha avuto un incontro con il ministro dell'Economia, rimane sulle proprie posizioni. «Sui contenuti non ci siamo, ci separa un abisso: Abbiamo mandato 30 pagine, loro una bozza di Rp modificata dopo la conferenza stampa di Renzi e arrivata ieri notte», dicono fonti dei renziani.

Punti cruciali per Italia Viva: Mes, infrastrutture, giustizia, Pubblica amministrazione, 5G, no alla fondazione cybersecurity che, tolta dalla manovra,rispunta nascosta nel RP. «Quello che poteva essere fatto già dal 22 luglio, quando abbiamo chiesto di iniziare a discutere il RP, lo stiamo facendo adesso, e di corsa purtroppo. Ci separa un abisso nel metodo e sui contenuti: non saremo complici di un piano senza ambizione per il futuro del Paese», dicono i renziani uscendo dal tavolo al Mef.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.