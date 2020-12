Bersani fa il funerale a Conte: gli italiani vorranno dimenticarlo come accadde a Churchill

29 dicembre 2020 a

Clamoroso Pierluigi Bersani a Stasera Italia. Pur di cercare alleati per fermare ora Matteo Renzi il vice di Roberto Speranza (Bersani oggi è questo) fa un appello al centro destra: "Pazientate un po' e lasciate andare avanti Conte ora che c'è bisogno di fare il vaccino. Puntate sull'effetto Churchill, perché come gli inglesi non volevano sentire più parlare di lui finita la guerra anche gli italiani vorranno mettersi alle spalle Conte e il periodo di cui è stato simbolo. Quindi toccherà a voi. Pazientate solo un po'..."

