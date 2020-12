Calenda affonda Renzi: "Se lavora al Conte ter è da prendere a pernacchie"

28 dicembre 2020 a

a

a

«Non ho la più vaga idea di cosa farà Renzi. Quello che so è che c’è un’ipocrisia di fondo. Questi problemi nascono dal fatto che si è costruito il governo più trasformista della storia. Tutti questi temi di cui Renzi parla che non sapeva quando ha fatto il governo con i Cinque Stelle sono rimasti sul tavolo. Non è che il Recovery non ha un’anima, non ha niente... Questo governo ha governato malissimo, oggi siamo il Paese che ha più mortalità e danni economici. È un governo fatto di persone che si sono messe insieme per non perdere le elezioni. È una compagine ministeriale che non ha alcuna esperienza amministrativa e oggi il problema è il malfunzionamento dello Stato... La conclusione è: se Renzi fa questo macello sotto pandemia per far nascere il Conte ter, è da prendere a pernacchie. Se, viceversa, ha un approdo, che so, di un governo Draghi fatto con ministri bravi amministratori pubblici eccetera, eccetera, allora è una cosa intelligente...». Lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione, ospite di "Stasera Italia", su Retequattro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.