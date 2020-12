Capodanno blindato, dal Viminale arriva la stretta finale

29 dicembre 2020 a

a

a

Attenzione massima dal Viminale alla notte di Capodanno e agli spostamenti in particolare dalle 22 quando scatterà il coprifuoco. Servizi mirati saranno organizzati per monitorare le piazze in particolare a ridosso della mezzanotte.

Gli assembramenti restano vietati sia all’aperto che al chiuso quindi saranno sotto stretta osservazione anche i locali che potrebbero essere affittati e utilizzati per feste private. Controlli anche per quanto riguarda il divieto di far esplodere fuochi d’artificio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.