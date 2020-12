Baldassarre: "La Raggi parlerà ancora dei pini piantati da Mussolini?"

28 dicembre 2020 a

a

a

«Cronaca di un incidente annunciato. Un uomo di 61 anni è stato ferito alla testa e a un braccio. È accaduto intorno alle 12, in zona Flaminio. A Roma basta un po’ di vento e di pioggia per creare forti disagi al traffico e alle persone. Quest’anno è stato l’Annus Horribilis del verde pubblico. Una vera e propria strage di alberi: negli ultimi 12 mesi ne sono crollati ben 460, molti dei quali secolari. Una sessantina caduta soltanto nell'ultimo weekend. Cara Raggi, con che coraggio ti presenti alle prossime elezioni? Roma è diventata la capitale del degrado. Nessuna politica di manutenzione. La cura del verde inesistente. La sicurezza dei cittadini messa a repentaglio ogni giorno, come se non bastassero già le buche, i disservizi, il traffico congestionato, l’inquinamento, la raccolta dei rifiuti, la malagestione urbanistica. Anche ora ti aggrapperai alle polemiche sui pini piantati da Mussolini?». Così le parole di Simona Baldassarre, europarlamentare della Lega

