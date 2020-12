Italia Viva ora fa la predica ai Cinque stelle per il voto sulla Tav. Si vogliono proprio bene

23 dicembre 2020 a

Italia Viva non ne lascia passare una alla maggioranza di governo. Stavolta a infierire è il deputati Gennaro Migliore al quale non è certo passato inosservato il comportamento dei Cinque stelle nel nuovo voto sulla Tav. E sbotta su twitter.

“Italia Viva che fa proposte e critiche costruttive (anche a detta del premier Conte) per dare una visione e un futuro al Governo, viene massacrata per settimane. M5S oggi con voto sul #Tav mette in difficoltà maggioranza su accordi internazionali e tutto tace. #misteri”

In fondo si vogliono tanto bene. Molto in fondo.

