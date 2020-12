L'Aria che Tira, Danilo Toninelli contro Matteo Renzi: "Il virus è più intelligente di certi politici"

Giada Oricchio 22 dicembre 2020 a

a

a

L’ex ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, ospite de “L’Aria che Tira”, martedì 22 dicembre, attacca Matteo Renzi: “Il virus è più intelligente di certi politici”. Toninelli del M5S si è detto d’accordo con il professor Galli: “Non abbassiamo la guardia. Il governo ha deciso di dare un po' più di agio durante queste feste anche in conseguenza di troppe polemiche di chi addirittura diceva che avrebbe violato i divieti, ma questo non significa che siamo liberi tutti. Io andrò a trovare mia madre, è tanto che non al vedo, non ci farò pranzo o cena di Natale e nemmeno la vigilia. Non abbasserò la mascherina e mi laverò le mani. Il virus è molto più intelligente e spietato di certi politici che fanno polemica e politica andando contro la scienza e contro gli effetti devastanti di questo virus. Resteranno giorni di festa, ma continuiamo a stare attenti, è questo il segnale che manda il Governo. La crisi? La gente deve capire che non c'è alcuna reale motivazione attinente al benessere degli italiani nel casino del caos che ha creato Renzi. Tutte le volte che una certa peggior politica crea queste instabilità in un caos pandemico come questo, lo fa perché ci sono dei doppi fini. E’ evidente che Renzi e ahinoi qualcun altro abbia il fine di cambiare qualche ministro o di ottenere qualche sottosegretariato. Non è una mai opinione, è un dato di fatto”.

