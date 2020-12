Il Covid provoca scintille per strada tra il deputato Pd e l'antinfluencer

Sullo stesso argomento: Andrea Romano svalvola sul Covid e scatena odio contro Giorgia Meloni

Andrea Romano, deputato urlatore del Pd, se l’è vista brutta. Si è imbattuto in Daniela Martani, antiCovid convinta, e poteva anche rimediare uno sganassone.

La Martani, che si professa su twitter “antinfluencer”, ha raccontato di averlo incontrato e di avergli detto col coraggio che non le manca: “Siete maledetti, state rovinando il paese, vergognatevi”. Lui mi si è fatto sotto come una furia – racconta lei - voleva chiamare i CC, quando mi sono allontanata mi ha inseguito, strattonato e minacciato: “Sei fortunata che non sei un uomo”. Chissà che gli fa agli uomini Andrea Romano…

