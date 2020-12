Raggi assolta è un bene. Così ci pensano i romani

20 dicembre 2020 a

Virginia Raggi è stata assolta. Per Francesco Storace è meglio così. Il vicedirettore del Tempo scrive sul sito 7Colli che la sua assoluzione è positiva soprattutto per l'istituzione che rappresenta. "Con l’assoluzione al processo Raggi in appello, il campo è più libero per decisioni squisitamente politiche - scrive Storace - Tanto più che si parlava di un reato molto stupido. Ma davvero un sindaco non può decidere su un dirigente e se lo fa bisogna passare ai raggi ics tutta l’istruttoria seguita? E come si governa una città come Roma? No, no, davvero meglio così". E ancora: "Se un politico, qualunque politico, è assolto dalla magistratura, è un bene gioire e gioire per l’istituzione che rappresenta. Perché il giudizio popolare non deve mai essere distorto da altri fattori, fra un anno si voterà per il Campidoglio e si deve essere liberi di valutare la condotta amministrativa anziché quella penale".

Storace sottolinea che la sindaca della Capitale potrà ora essere giudicata dai romani per quello che non ha fatto. "Poi, Virginia. Ecco, è libera dall’onta del Palazzo di Giustizia. Ma non dai mali della città - conclude Storace - Ad esempio, i rifiuti che sovrastano Roma. Fosse solo per questo, andrebbe bocciata senza appello. Perché la Capitale non si lascia insozzare come vediamo ogni giorno. Ma per la nostra sensibilità e in assenza di alternativa che i signori dei partiti faticano a mostrarci, sarebbe stata pure votabile se fosse stata meno presuntuosa persino sulla storia".

