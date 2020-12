La Lombardi tace sull'assoluzione della Raggi. Stanno a questo punto?

19 dicembre 2020 a

a

a

Roberta Lombardi si è ammalata? Stupisce non poco il silenzio della Faraona, la capogruppo dei Cinque stelle alla Pisana, di fronte alla sentenza di assoluzione di Virginia Raggi. Insomma, è vero che le due primedonne non si vogliono esattamente bene, ma che di fronte ad una notizia bella anche per i pentastellati non ci si scomodi per un tweet o un post su Facebook – se non abbiamo visto male – lascia davvero pensierosi. A questo punto si arriva, nel MoVimento, nei rapporti personali?

Moltissimi avversari politici di Virginia Raggi si sono comunque complimentati con la sindaca di Roma per la sentenza di oggi. Solo la Lombardi ha taciuto. Nulla su twitter, nulla su Facebook, dove ha trovato il modo di postare sugli “Stati generali tematici” dei Cinque stelle e sullo shopping natalizio a Roma.

I maligni dicono che la Lombardi brigasse per un’alleanza a Roma con il Pd. E la “riabilitazione” di Virginia le rende impossibile il dialogo…

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.