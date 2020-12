Italia Viva insiste: "Dimissioni di Bellanova e Bonetti già pronte"

20 dicembre 2020 a

a

a

Le minacce di crisi non finiscono mai. "Ad oggi non c'è più la fiducia tra la maggioranza e il premier. Il premier l'ha sciupata. La fiducia non c'è più non solo con noi, noi diciamo cose che dicono tanti altri partner di maggioranza. Bisogna ricostruirla" se si vuole andare avanti. Così Ettore Rosato, vicepresidente della Camera e coordinatore di Italia Viva, ospite di 'Agenda' su Skytg24. "Questo problema o lo risolve il premier o per noi questo governo è finito. Le dimissioni delle ministre di Italia Viva non le ha pronte Renzi, le hanno pronte le nostre ministre".

Se le parole hanno un senso, siamo in piena guerra di nervi tra premier Conte e Italia Viva. Il partito di Matteo Renzi pare non voler mollare la presa e se si dice che le dimissioni sono già pronte da parte delle ministre Bonetti e Bellanova sarà difficile limitarsi a concedere qualcosa...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.