Dem e M5s fanno saltare il numero legale in Senato durante la discussione del decreto clandestini. E Salvini li impallina anche su Facebook.

"Qui Senato. Per ben due volte PD, 5Stelle e Renzi risultano assenti e fanno mancare il numero legale per la discussione sui Decreti Clandestini. Forse sono a spasso per partecipare alla lotteria degli scontrini...".

