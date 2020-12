Pescatori liberati in Libia, Matteo Salvini: "Dopo 108 giorni, fate pure con comodo"

Sullo stesso argomento: Conte e Di Maio volano in Libia per liberare i pescatori italiani

"Oggi sono 108 giorni dal sequestro. Con comodo...". Il leader della Lega Matteo Salvini, da sempre in prima linea per la liberazione dei pescatori rapiti in Libia, commenta così la notizia del rilascio dei 18 componenti dell'equipaggio sequestrati a settembre scorso. I pescatori italiani di Mazara Del Vallo, che erano prigionieri in Libia da 108 giorni, saranno riportati a casa dal premier Giuseppe Conte e dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio in volo per Bengasi. Ma per Salvini, nonostante la buona notizia, il tempo trascorso nelle mani dei sequestratori è inaccettabile e si chiede cosa abbia fatto finora il governo: "Oggi sono 108 giorni dal sequestro. Con comodo..." cinguetta su Twitter il leader della Lega.

Oggi sono 108 giorni dal sequestro, con comodo... pic.twitter.com/wmzBb8A9OO — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 17, 2020

