Ora basta, violerò il lockdown. La sfida di Ruggieri al Dpcm Natale

18 dicembre 2020 a

a

a

Alla Camera scoppia il primo caso di «disobbedienza» ufficiale alle misure anti-Covid del governo Conte. È il deputato di Forza Italia, Andrea Ruggieri, ex responsabile della comunicazione tv del partito, a lanciare la provocazione scagliandosi contro il prossimo Dpcm di Natale: «Io non rispetterò un "Dpcm Lockdown". Lo dico subito: me ne fregherò. C’è un limite a tutto, anche all’irragionevolezza. Mi multassero».

«Fosse per me - ha detto a "Un giorno da pecora" - FI dovrebbe invitare gli italiani a non osservare il decreto e pagare loro i ricorsi contro le multe che verranno fatte a chi, giustamente, si ritiene in grado di vivere il Natale in famiglia, seguendo regole di prudenza, dopo che negli ultimi 10 mesi gli italiani ne hanno passati 5 reclusi in casa, dando prova di grande disciplina». Dentro FI nessuno commenta l’invito di un parlamentare a violare le norme anti Coronavirus. Tranne Osvaldo Napoli, anche lui deputato forzista, che considera un errore ora incitare gli italiani alla disobbedienza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.