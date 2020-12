Scatta l'ora x. Conte scatena gli agenti anti Covid

F. S. 17 dicembre 2020 a

L’appuntamento per sfinire gli italiani è domani alle 18. I ministri del governo Conte sono stati convocati dal premier per la stretta di Natale. E un minuto dopo partirà la mobilitazione di settantamila uomini delle forze dell’ordine e chissà quanti soldati del nostro esercito.

La previsione fosca di chi conosce questo tipo di organizzazione è che siamo alla vigilia di una spericolata operazione di punizione degli italiani che oseranno infrangere le norme, magari anche involontariamente. Dovremo stare particolarmente attenti alle norme che saranno varate, dal numero di persone che potranno circolare in automobile, dalle modalità con cui indosseremo le mascherine, ai metri di distanziamento sociale.

E tutto questo anche nel prossimo weekend. Che anche se non dovesse essere caratterizzato da zone rosse vedrà controlli ovunque. Saranno davvero feste di Natale caratterizzate da una logica repressiva che sembrava inimmaginabile fino a pochissimi giorni fa. Ma Conte e i suoi ministri hanno ancora una volta mentito al popolo: “Vi faremo fare sacrifici a ottobre e novembre per farvi trascorrere serene feste di Natale”. Ma non era vero.

