La valigia di Conte è sempre pronta. Ma il premier non molla la poltrona

Il premier Giuseppe Conte l'ha detto a «La Stampa». Al direttore Giannini, che gli ha fatto notare come sia arrivato per caso a Palazzo Chigi ma «sembra trovarsi molto a suo agio», il presidente del Consiglio ha risposto: «Ho la valigia sempre pronta, in qualunque momento». Lo dicono tutti. «Ma io non scherzo, la mia valigia è pronta». La valigia pronta? Non si direbbe, visto che dopo essere stato sostenuto dai gialloverdi ha sposato i giallorossi. Anche ora, tra errori, verifiche e accuse, resta saldamente sulla poltrona. Più che la valigia, ha il bostik sempre pronto.

