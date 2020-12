A Palazzo Chigi non sanno che cosa significa Sua Santità

17 dicembre 2020 a

“Auguri, Papa Francesco. Seguiamo con il massimo rispetto il tuo impegno per una Chiesa di “prossimità”, sempre costantemente attenta ai bisogni dei più poveri, dei più fragili, dei più piccoli”: non lo scrive un cardinale, né un amico del Papa. Con questa modalità di comunicazione si rivolge al Pontefice per il suo compleanno il presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte.

È l’ostentazione inaudita di una confidenza che non si sa quanto possa essere reale, ma che comunque non andrebbe mai esibita. Ma non c’è una scuola di diplomazia a Palazzo Chigi? Non sanno che al Papa ci si rivolge con un altro tono, soprattutto in occasione di auguri legati alla persona? Sanno che cosa vuol dire sua Santità?

