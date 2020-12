Pescatori sequestrati, Conte e Di Maio volano in Libia per la liberazione

17 dicembre 2020 a

a

a

Il premier Giuseppe Conte e il ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio sono in volo verso Bengasi per la liberazione dei 18 marittimi di Mazara del Vallo sequestrati, con i loro due pescherecci, da oltre 100 giorni in Libia. Proprio il blitz in Libia avrebbe portato il premier a posticipare il vertice con la delegazione di Iv, capitanata dal leader ed ex premier Matteo Renzi, inizialmente in programma per questa mattina alle 9 e poi posticipato alle 19 di questa sera.

