Ma quanto rende Toninelli agli ascolti tv? Dopo "Stasera Italia" massacrato sui social

Dateci gli indici di ascolto delle trasmissioni in cui svetta Danilo Toninelli. È impensabile costringere gli italiani ad ascoltare uno così, come accaduto a Stasera Italia di Barbara Palombelli. Una marea di cretinate sfornate come se fossero cose serie. Al confronto, i “non ricordo” del processo di Catania a Salvini sono una cosa più seria. “Conte ha una credibilità internazionale superiore a quella di Berlusconi e Renzi”, declama l’ex ministro dei trasporti. E i commenti social sono impietosi.

“Siete troppo crudeli con Toninelli, esporlo tanto spesso a queste pubbliche, imbarazzanti figuracce. Impresentabile”. “Preferisci il Toninelli smemorato o il Toninelli che non ha capito una beamata fava del #RecoveryFund?”. “Ma Toninelli finita la trasmissione in quale comunità è ospitato?”. “#Toninelli ci svela l'obiettivo del #RecoveryFund: dare priorità a ciò che non serve, dato che le percentuali di ripartizione dei fondi darebbe spiccioli alla sanità, al turismo e alla cultura, cioè ai nostri cardini!#M5S #traditori anche di se stessi, complimenti”. Ma conviene ai Cinque stelle mandarlo ancora in televisione?

