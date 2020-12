Clamoroso Toninelli: "Se non c'ero io..." Durigon infierisce, cosa ha ripescato

16 dicembre 2020 a

a

a

"Se non c'era il sottoscritto Salvini non faceva niente". Il leghista Claudio Durigon ripesca dall'archivio un Danilo Toninelli micidiale: "Io e Salvini sempre insieme per bloccare i migranti. Se non c'ero io a farlo, col cavolo che gli sbarchi scendevano del 90%!", rivendica con una certa determinazione in un video del gennaio 2019, ospite di Serena Bortone che all'epoca conduceva Agorà.

Sembra tutto chiarissimo. Ma poi il nostro Danilo deve avere battuto la testa dimenticandosi tutto... Al processo a Matteo Salvini per i fatti della nave Gregoretti, infatti, l'ex ministro dei Trasporti ha scaricato tutte le responsabilità sull'ex collega di governo, dichiarando persino di non ricordare di aver firmato il divieto di sbarco della Open Arms. Di seguito e a questo link il video con le dichiarazioni di Toninelli postato da Durigon.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.