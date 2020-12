A Capodanno il cenone si potrà fare solo a San Marino

17 dicembre 2020 a

Tutti a San Marino per il cenone di Capodanno. A quanto pare la repubblica del monte Titano si dà un pizzico di sovranità anche per quel che riguarda il contrasto alla pandemia: via libera al cenone di Capodanno al ristorante, mentre in tutta Italia ci si prepara alla clausura. Lo ha annunciato il segretario alla Sanità Roberto Ciavatta (l'equivalente del nostro ministro), in un’intervista all’emittente Rtv San Marino in cui ha anticipato il contenuto del prossimo decreto, secondo quanto riferisce La Stampa: l'orario di apertura dei locali, la sera del 31 dicembre, sarà prolungato all’una di notte rispetto al limite attuale di mezzanotte.

Il responsabile della Sanità sammarinese ha spiegato così il senso del provvedimento, facendo anche un riferimento al dibattito in corso nel nostro Paese: «Purtroppo non ci sono delle misure che scientificamente garantiscono una diminuzione dei contagi - ha detto Ciavatta - Molto del dibattito attorno alle misure è usato appositamente per fare polemica, spesso e volentieri lo vediamo in Italia, di matrice politica».

