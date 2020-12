Natale con il lockdown, ore decisive per le nuove misure del governo

16 dicembre 2020 a

Il colore che l'Italia avrà per festeggiare il Natale o il Capodanno? Ancora non si sa ma le immagini dell'ultimo week end di shopping natalizio hanno messo in allerta - insieme con il sospetto delle incontrollate reunion familiari, considerate una delle fonti primarie di contagio.

L'ipotesi più accreditata sul tavolo del governo è quella di un'Italia in lockdown totale dal 24 dicembre al 6 gennaio. È questa una delle ipotesi sul tavolo del governo. La palla, dopo. che il Comitato tecnico scientifico, a maggioranza, ha dichiarato apertamente di non sobbarcarsi il peso di una scelta che resta politica e nelle indicazioni, è passata all'esecutivo che, diviso anch'esso tra rigoristi e aperturisti, dovrà trovare la quadra. La certezza, forse l'unica, è che gli italiani non dovranno seguire le regole più soft dello scenario giallo e che i giorni cerchiati - non a caso- in rosso saranno quelli del 25 e 26 dicembre e del primo gennaio.

Serrata di Natale, indecente rimpallo. Non si tratta così chi lavora L'ipotesi più concreta è allora quella che si decida per un misto: i prefestivi con misure con un indice di criticità arancione e i festivi con rischio di criticità massimo. Una via di mezzo che dovrebbe mettere d'accordo le due anime dell'esecutivo. In programma tra domani e giovedì una riunione con le regioni, durante la quale sarà presentata e discussa la proposta. Che dovrebbe portare alla fine a un nuovo decreto legge Natale con le misure ad hoc per tutto il periodo delle festività.

Sempre oggi è atteso nell'aula del Senato il voto sulla mozione a firma Pd-Autonomie che chiede la possibilità di spostamento tra comuni al di sotto del 10mila abitanti nei giorni di festa. Documento che non ha trovato la condivisione dell'intera maggioranza e che anzi ha visto Italia viva presentarne uno proprio. La decisione comunque arriverà in giornata: come ha anticipato il Corriere della Sera il premier Conte ha riunito i capi delegazione per decidere sulle feste di Natale degli italiani.

Natale vietato: zona rossa già da sabato e coprifuoco alle 18 per bloccare cene e veglioni. La stretta del governo

