Giocano allo "scaricabarile della carbonara". Gasparri asfalta Sileri e Speranza

16 dicembre 2020 a

a

a

La "storia della carbonara" Maurizio Gasparri non riesce proprio a digerirla. «Ma come si fa, di fronte ad un’epidemia così grave a collaborare con un governo di irresponsabili e di incompetenti? Il sedicente viceministro Sileri accusa i tecnici del Ministero della Salute, facendo nomi e cognomi, di essersi andati a mangiare la carbonara invece di pensare ai loro doveri. - ha dichiarato il senatore di Forza Italia - Non si sa dove siano stati predisposti e con quale modalità i piani per l’emergenza. Speranza scriveva libri che ha dovuto ritirare dalle librerie invece di affrontare i suoi doveri e le sue responsabilità. Uno scaricabarile generale. Uno spettacolo vergognoso, mentre muoiono centinaia di persone al giorno e non si sa ancora quando comincerà la campagna vaccinale. Se ne devono andare Speranza, Sileri, i tecnici irresponsabili, ma bisogna fare chiarezza subito ed ora in Parlamento su questa vicenda. Non è possibile assistere allo "scaricabarile della carbonara" mentre la gente chiede aiuto e protezione. Il governo Conte, Speranza, Sileri rappresentano una minaccia per la vita e per la salute degli italiani. Questa gente va cacciata oggi stesso». Ha concluso Gasparri.

Pierpaolo Sileri, viceministro alla Salute, in una intervista al Corriere della Sera, smentisce liti con il ministro Speranza e concentra le sue accuse su quelli che chiama «mini-ministri», ovvero i tecnici del ministero: «Ma quale litigio, ci siamo visti pochi minuti e gli ho spiegato i miei dubbi sul piano pandemico. C’è gente che non risponde ai cronisti, che preferisce andare a mangiarsi la carbonara invece di leggersi i piani pandemici e spiegare. - aggiunge il viceministro - Fosse per me li avrei già cacciati. Ma si trova sempre una scusa.»,

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.