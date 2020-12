Mentana polverizza Boccia e Speranza: guardatevi allo specchio, scoprirete i veri autori del caos

14 dicembre 2020 a

a

a

"I cittadini fanno quello che non è vietato. La gran parte di loro lavora o studia dal lunedì al venerdì. E nel fine settimana, da che esiste la civiltà dei consumi, si riversa nelle strade dei centri cittadini. Quando le norme anti-virus lo hanno imposto, tutti sono rimasti a casa disciplinatamente". Lo scrive su Facebook il direttore di La 7 Enrico Mentana, un messaggio rivolto ai ministri Boccia e Speranza che ora non sanno che pesci prendere e chiedono a Conte di trasformare l'Italia in un'intera zona rossa durante le vacanze natalizie.

"Sabato e ieri - ricorda Mentana nel suo post - non c'era alcuna misura restrittiva, e a meno di due settimane da Natale le persone hanno fatto quel che si fa da sempre nel penultimo week end prima delle feste. Era la cosa meno imprevedibile del mondo, e non è stata proibita o disincentivata in alcun modo. E allora chi parla - tra i decisori politici - di insopportabili assembramenti, può individuarne agevolmente i responsabili, guardando lo specchio". Ai ministri saranno fischiate le orecchie...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.