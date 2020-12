Carlo De Benedetti, lezione a Lilli Gruber: "Il governo accusa la gente? Ma è solo colpa sua"

14 dicembre 2020 a

Ancora una volta Lilli Gruber ha una doccia fredda da Carlo De Benedetti, suo ospite a Otto e mezzo, deciso a dissacrare il santino della conduttrice, Giuseppe Conte. Di fronte alla Gruber e altri ospiti (in testa Beppe Severgnini) che stavano esercitandosi nello sport nazionale della intellighentia italiana - dare addosso al popolo bue - De Benedetti ha tuonato il suo perentorio “Non ci sto”.

Ha rifiutato il processo alla gente che riempiva le strade dello shopping nel week end, puntando il dito contro il governo: “Li ha spinti Conte a farlo! Da giorni faceva una campagna sui pagamenti con le carte di credito chiedendo alla gente di andare nei negozi a farlo per avere indietro il 10% di quello che spendeva, cosa che non valeva acquistando on line. E si stupisce se la gente fa una cosa non solo permessa, ma che gli hai chiesto tu di fare? Gli italiani sono disorientati da un governo che ha detto tutto e il suo contrario perché non ha capito nulla del virus. Pensate che il premier aveva spiegato le sue zone gialle arancioni e rosse con i lockdown regionali per potere festeggiare tranquilli il Natale. E adesso... ”

