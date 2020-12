Processo Gregoretti, Toninelli innocente per non aver compreso il fatto

12 dicembre 2020 a

È fantastico Danilo Toninelli. Va a Catania come testimone al processo contro Matteo Salvini – era l’udienza preliminare – e se ne esce con una sfilza di non ricordo. Le domande sullo stop (per pochi giorni) alla nave Gregoretti eluse a colpi di amnesia.

Disconosciuta persino la propria firma dagli atti.

Gregoretti, Salvini a processo a Catania: "Il governo ha seguito la mia rotta". Cosa diranno Toninelli e Trenta

Ma può un ex ministro ed oggi parlamentare comportarsi in questa maniera? Salvo poi smentire i suoi non ricorda. Cioè, non ricorda di non aver ricordato.

È evidente che si trova di fronte alla paura, ovvero quella di essere processato come Salvini che, secondo il teorema Palamara, va combattuto comunque. E ci può andare di mezzo chi ne era “complice”. Ma c’è una fattispecie processuale che può salvare Toninelli: dimostrare di non aver compreso il fatto...

Divieto di ingresso? L'amnesia dell'ex ministro Toninelli in aula: non ricorda di averlo firmato

