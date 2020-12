Gregoretti, Matteo Salvini affonda Toninelli: "Ricorda almeno dove abita?". Conte interrogato a Palazzo Chigi

12 dicembre 2020 a

Dopo l'udienza preliminare nell'aula bunker di Catania per il caso Gregoretti, Matteo Salvini - imputato per sequestro di persona - parla in conferenza stampa insieme al suo avvocato Giulia Bongiorno. Il leader della Lega attacca Danilo Toninelli, il grillino che interrogato ha risposto solo "non ricordo", anche di fronte ai documenti firmati dallo stesso ex ministro dei Trasporti. "Toninelli non si ricordava niente, spero che si ricordi dove abita altrimenti non può tornare a casa. Toninelli con me votava i divieti di sbarco. Ognuno ha una concezione della coerenza e della dignità personale". E ancora: "Non commento le sue dichiarazioni, ricordo che con con me firmava divieti sbarco, approvava i decreti sicurezza. Ma ora si è dimenticato cosa faceva". In conferenza il leader della Lega rivela anche che "il 28 gennaio Palazzo Chigi si trasformerà in tribunale. Conte ha chiesto di trasferire Catania da lui". Il premier verrà interrogato ma direttamente da Palazzo Chigi.

In diretta da Catania dopo l’udienza in Tribunale, vi aggiorno, Amici. https://t.co/X66ZiMSrDF — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 12, 2020

Sulla Trenta Salvini commenta: "Trenta non era un ministro politico, ha risposto con tranquillità e serenità in base a quello che competeva. Toninelli è stato lì due ore a ripetere non so o non c'era. Non giudico, magari ha ragione lui, ma io mi prendo la responsabilità e la rivendico ogni volta che faccio qualcosa".

Divieto di ingresso? L'amnesia dell'ex ministro Toninelli in aula: non ricorda di averlo firmato

