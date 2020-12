Nunzia De Girolamo assolta dopo sette anni di incubo: "La giustizia ha vinto"

10 dicembre 2020 a

"Finisce un incubo durato sette anni". Queste le prime parole dell’ex ministro delle Politiche Agricole Nunzia de Girolamo, mentre lascia il palazzo di giustizia di Benevento, dopo la sentenza assolutoria nel processo che la vedeva imputata assieme ad altre 7 persone di associazione per delinquere, concussione e utilità per ottenere il voto elettorale. "Mi sono dimessa da ministro senza mai essere indagata - continua De Girolamo - Ho avuto grandissime sofferenze, ma mi sono sempre difesa nel processo, mai dal processo".

"Questa - ha proseguito l’ex ministro - è la prima volta che parlo, dopo tanti anni, in cui ho sempre avuto paura non della magistratura, ma delle persone cattive che purtroppo popolano spesso alcuni ambienti, soprattutto quelli politici da cui io vengo". Trattiene a stento la commozione, dopo una lunga attesa. "Sinceramente io penso che oggi abbia vinto la giustizia - aggiunge - e queste donne, questo collegio di donne mi restituisce una grande forza, una grande fiducia e la voglia di continuare a fare battaglie che ho sempre ritenuto giuste". Ringrazia e abbraccia i suoi legali, gli avvocati Leone, Di Terlizzi, Capurso e Caiazza, che l’hanno accompagnata assieme alle sue sorelle. "Ma più di tutti, ringrazio mia figlia, perchè il suo sorriso - dice commossa - mi ha consentito di non aprire una finestra, che è la finestra della disperazione".

La vicenda giudiziaria è durata 7 anni e, nel frattempo, Nunzia De Girolamo ha abbandonato la politica attiva, dopo le dimissioni da ministro e la conclusione dell’attività parlamentare. "Certo che questa vicenda ha condizionato la mia carriera - sottolinea - Se si è delinquenti non si è condizionati da cose del genere, se sei una persona per bene il condizionamento te lo crei da sola. Sicuramente ci sono state tante persone cattive che hanno infangato il mio nome, che hanno in qualsiasi occasione tentato di dire cose orribili su di me, ma per fortuna esiste la giustizia". "Adesso mi riprenderò tutte le mie soddisfazioni" - annuncia, ma scansa l’ipotesi di una candidatura alle prossime elezioni amministrative di Benevento, la sua città. E, infine, ringarazia Massimo Giletti, "per aver creduto in me in questi anni e per non aver mai ceduto al fango di tanti che hanno provato a colpire me, lui e il suo programma".

