"Il Covid ha colpito anche me". L'annuncio di Nunzia De Girolamo: ho tosse e dolori, è dura

"Questo virus non mi ha risparmiata: anche io ho contratto il Covid_19". L'annuncio di Nunzia De Girolamo arriva con un video su Facebook: "Dopo una cena a Benevento con una persona, poi risultata positiva, da Giovedì pomeriggio mi sono subito messa in auto isolamento anche da mio marito e mia figlia, nonché sottoposta ad un primo tampone (risultato negativo)", ha scritto l'ex deputata di Forza Italia. "Non avevo niente, ma ero comunque in isolamento in attesa dell’altro tampone. Poi domenica sono arrivati i forti dolori alle ossa, la febbre, la tosse e il mal di testa. Ieri sera il risultato: positivo. Vi consiglio, davvero, di prestare la massima attenzione. Questa malattia è infima, si annida negli angoli più inaspettati e colpisce senza pietà. Non solo dolori e febbre, ma anche una stanchezza senza eguali. Non ero mai stata così stanca in vita mia, anche quando la mia vita frenetica mi portava a dormire solo poche ore a notte".

La De Girolamo si rivolge ai suoi follower: "Fate attenzione, indossate sempre la mascherina, non abbassate mai la guardia. Tenete la distanza di sicurezza. E ringraziamo la scienza e la medicina. Sempre. Gli operatori sanitari che stanno affrontando una pandemia, un momento difficile e senza eguali". Tanti i messaggi di auguri e di vicinanza da parte degli utenti.

