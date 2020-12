«Nessun controllo sugli spostamenti di Natale». Parte la rivolta dei sindaci contro Conte

10 dicembre 2020 a

Sindaci dei piccoli Comuni in rivolta contro il Dpcm Natale. Questa volta a parlare è Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni, che annuncia guerra alle strette di Natale. Nessun controllo sul suo territorio così da permettere ai suoi concittadini di andare a trovare i parenti stretti che vivono nei Comuni confinanti.

«Ho già dato disposizione alla Polizia locale, nessun controllo a Natale. Il decreto del governo è un atto incomprensibile, completamente senza senso - accusa il leghista Di Stefano in un video-messaggio ai suoi concittadini - Qualcuno ha detto a chi abita nei Palazzi romani che in Italia ci sono molti piccoli comuni? Secondo il governo il virus diventa più potente se si superano i confini? Ci aspettavamo buonsenso dal governo, ma siamo rimasti delusi. Io ho già dato disposizione alla nostra Polizia locale: nei giorni di festa ci sarà una sola pattuglia per turno come presidio per le emergenze e di certo non per controllare chi raggiunge il Comune vicino per passare il Natale con la propria famiglia, mi dispiace ma non è un'emergenza».

